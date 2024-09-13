Karadeniz’de büyük kapışma. Trabzonspor ve Beşiktaş son hazırlıklarını yapıyor

Süper Lig’in 5 haftası dev bir kapışmaya sahne olacak. Trabzonspor’un Beşiktaş’ı ağırlayacağı mücadelede 2 takım da galibiyet hedefiyle sahada olacak.

Pazar günü oynanacak dev maç öncesi iki takım son hazırlıklarını yapıyor. Şenol Güneş’in 5. Trabzonspor dönemindeki ilk maçı olacak mücadelenin 2 şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş’a karşı olması dikkat çekiyor.

Deneyimli teknik adam takımını mutlak galibiyet parolası ile hazırlarken, en büyük kozunun yeni transferi olacağı öğrenildi. Teknik Direktör Güneş, 10 numaralı formayı giyecek genç oyuncuya oyun kurma görevi verecek. Güneş’in yeni transferin pas bağlantılarındaki yeteneğine güvendiği öğrenildi.

Öte yandan Teknik Direktör Güneş, Enis Destan’ın sakatlığı sonrası forvet hattında Umut Bozok ya da yeni transfer Simon Banza’dan birine göre görev verecek. Forvet hattındaki ismin maç gününe kadar netlik kazanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’TA KADRO NEREDEYSE KESİN

Öte yandan Beşiktaş cephesinde ise kadronun neredeyse kesin olduğu öğrenildi. Savunma 4’lüsünü bozlamayı düşünmeyen Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, orta sahada ise A Musrati, Gedson Fernandes, Rafa Silva üçlüsünde bir değişiklik yapmayı planlamıyor. Hollandalı teknik adamın sağ kanatta Rashica’ya yer vermesi beklenirken sol kanatta ise Semih’in yerine yeni transfer Joao Mario’ya görev vermesi bekleniyor. Forvet hattında ise İtalyan golcü Immobile yer alacak.

Hollandalı teknik adam Rafa Silva ve Joao Mario’nun pas yeteneğine hem de Immobile’nin golcülüğüne güveniyor. Öte yandan van Bronckhorst, savunmada takımın açık vermemesi için uyarılar yapıyor. Hollandalı teknik adamın kesin kadroyu maç gününe kadar belirlemesi bekleniyor.