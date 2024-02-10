Karadeniz'de suyun altından gelen patlama sesleri çözülemiyor. Vatandaşlar sabaha kadar uyuyamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz'de suyun altından gelen patlama sesleri çözülemiyor. Vatandaşlar sabaha kadar uyuyamadı
Karadeniz kıyılarında suyun altından gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar aralıklarla gelen patlama sesleri nedeniyle sabaha kadar uyuyamadı. Sahil Güvenlik ekipleri esrarengiz patlamaların peşine düştü.

Karadeniz sahilinde yer alan şehirlerde akşam saat 21.30-23.00 arasında, aralıklarla 4-5 kez patlama sesi duyuldu ve sarsılma yaşandı.

Patlama ve sarsılma; Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi sahil şehirlerinde hissedildi. Tedirginliğe neden olan sesin ardından Bartın'ın Amasra ilçesindeki Sahil Güvenlik’e ait botlar uluslararası sulara kadar olan hatta devriye attı.

Ancak, sesin kaynağı tespit edilemedi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Esrarengiz patlama sesi sosyal medyada gündem oldu. Önce deprem olduğunu düşünen vatandaşlar, yaşanan her patlama sesi ve sarsılmanın ardından art arda 4-5 kez ayrı patlama sesinin daha duyulduğunu belirterek, sesin nedeninin gaz birikmesi ya da savaş uçaklarının yol açtığı sonik patlama olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Samsun'un Terme beldesinden de sesin duyulduğunu öne sürdü.

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