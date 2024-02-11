Karadeniz’deki patlamaları Celal Şengör 6 ay önceden bildi. Nedenini de açıkladı

Karadeniz kıyılarında duyulan esrarengiz patlamaların sırrı henüz çözülemedi. Yaklaşık 2 gün önce meydana gelen patlama sesleri vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu.

Patlamalar Bartın, Zonguldak, Sakarya, Düzce Kastamonu, Sinop, Samsun gibi kıyı şeridinde bulunan kentlerde duyuldu.

Sarsıntı ile birlikte hissedilen ses nedeniyle bazı evlerin kapı ve pencerelerinde titreme de oluştu. İlk etapta deprem olarak yorumlanan olay, aynı akşam saat 22.30’a kadar belirsiz aralıklarla 4-5 kez daha yaşandı.

Sesin duyulduğu kıyı şehirlerinden Bartın’ın Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de sahil, güvenlik, polis ve jandarma ekipleri alarma geçti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından liman ve kıyı şeridindeki alanda uluslararası sulara kadar olan bölgeye kadar deniz üstünde ve altında detaylı arama ve tarama çalışmaları yapıldı.

Ancak patlamaların nedeni henüz tespit edilemedi.

CELAL ŞENGÖR 6 AY ÖNCE UYARMIŞTI

Prof. Dr. Celal Şengör, Karadeniz’de olabilecek patlamaları 6 ay önceden bilmişti. Şengör, Kaf TV YouTube kanalında yayınlanan videosunda Karadeniz’in dibinde biriken gazlara dikkat çekmişti. Şengör, Karadeniz’in mutlaka patlayacağını belirterek biriken gazların gazoz gibi yukarı çıkacağını ve çevresinde canlı yaşamının kalmayacağını söylemişti.