Karadeniz’in sırrı bir avuçla vücudu yeniliyor! Sağlık bombasının şaşırtıcı faydaları saymakla bitmiyor

Karadeniz’in bereketli topraklarında yetişen üvez meyvesi, bölgenin halkı tarafından sabah akşam tüketilen bir sağlık kaynağı olarak biliniyor. Ancak Ege Bölgesi’nde yaşayanlar, bu mucizevi meyvenin adını bile duymamış durumda.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bir avuç üvezin vücudu adeta resetleyerek bağışıklığı güçlendirdiğini, iltihaplanmayı azalttığını ve metabolik sağlığı desteklediğini ortaya koydu.

Karadeniz’in bu doğal hazinesi, modern tıbbın radarına girerek sağlıklı yaşam tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday.

Üvez (Sorbus aucuparia), kırmızı veya turuncu renkteki küçük meyveleriyle Karadeniz’in dağlık bölgelerinde yaygın olarak bulundu.

Karadenizliler, bu meyveyi taze, kurutulmuş ya da reçel olarak tüketiyor; hatta bazıları çayını demleyerek günlük rutinlerine ekledi.

Ege Bölgesi’nde ise üvez, market raflarında ya da pazar tezgahlarında neredeyse hiç yer almadı.

PEKİ, BU KÜÇÜK MEYVE NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Bilim, üvezin sağlık üzerindeki etkilerini araştırıyor ve çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Bilimsel Araştırmalar Üvezin Gücünü Kanıtlıyorİngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Emma Stevenson, üvez meyvesinin antioksidan bakımından zengin olduğunu ve özellikle polifenol içeriğiyle dikkat çektiğini belirtti.

Stevenson, “Üvez, C vitamini, flavonoidler ve antioksidanlar açısından adeta bir hazine. Bu bileşenler, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor” dedi.

Journal of Functional Foods dergisinde yayımlanan bir çalışma, üvez tüketiminin iltihaplanmayı azaltmada etkili olduğunu ve özellikle kronik inflamatuar hastalıklara karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini gösterdi.

ABD’deki Tufts Üniversitesi’nden kardiyolog ve beslenme uzmanı Dr. Dariush Mozaffarian, üvezin metabolik sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti:

“Düzenli üvez tüketimi, kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir ve insülin direncini azaltabilir. Bu, özellikle Tip 2 diyabet riski taşıyan bireyler için önemli bir bulgu.”

Mozaffarian, üvezin lif içeriğinin de sindirim sistemini desteklediğini ve bağırsak sağlığını iyileştirdiğini vurguladı.

KARADENİZ’İN SIRRI: ÜVEZİN GÜNLÜK HAYATTAKİ YERİ

Karadeniz Bölgesi’nde üvez, yalnızca bir meyve olmaktan çok daha fazlası. Bölge halkı, üvezin soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisine inanıyor ve kış aylarında bu meyveyi bolca tüketti.

Yerel pazarlarda üvez, taze ya da kurutulmuş olarak satılıyor ve reçel, marmelat ya da şurup formunda da tüketiledi.

Beslenme uzmanları, üvezin Ege’de bilinmemesinin nedenini coğrafi farklılıklara ve tarım alışkanlıklarına bağladı. Ancak uzmanlar, bu meyvenin tanıtımıyla Ege’de de popüler olabileceğini düşündü.

UZMANLARDAN TÜKETİM ÖNERİLERİ

Harvard Tıp Fakültesi’nden beslenme uzmanı Dr. Uma Naidoo, üvezin sağlık faydalarından yararlanmak için doğru tüketim yöntemlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

“Üvez, taze olarak tüketildiğinde en yüksek besin değerine sahip. Günde bir avuç, yaklaşık 20-30 gram, yeterli. Ancak şeker eklenmiş reçellerden ya da aşırı işlenmiş ürünlerden kaçının.”

Naidoo, üvezin çiğ tüketiminin yanı sıra smoothie’lere eklenebileceğini veya salatalarda kullanılabileceğini önerdi.

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nden immünolog Dr. Lars Eriksson ise üvezin bağışıklık sistemine olan etkilerini vurguladı:

“Üvezdeki C vitamini ve flavonoidler, soğuk algınlığı ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı doğal bir kalkan oluşturuyor. Karadenizlilerin bu meyveyi düzenli tüketmesi, bölgedeki düşük enfeksiyon oranlarıyla ilişkilendirilebilir.”

Eriksson, özellikle pandemi sonrası bağışıklık güçlendiren besinlere ilginin arttığını ve üvezin bu alanda hak ettiği değeri görmeye başladığını ekledi.

ÜVEZİN GELECEĞİ: EGE’Yİ DE FETHEDECEK Mİ?

Bilim dünyası, üvezin sağlık üzerindeki etkilerini araştırmaya devam ederken, Karadeniz’in bu gizli hazinesi yavaş yavaş dünya sahnesine çıktı.

Beslenme uzmanları, üvezin süper gıda kategorisinde yer alabileceğini ve Ege gibi bölgelerde de yaygınlaşması gerektiğini savundu.

Karadeniz’in sabah akşam tükettiği, Egelilerin ise adını bile duymadığı üvez, doğanın sunduğu bir mucize olarak öne çıktı. Bir avuç üvez, vücudunuzu resetlemek ve sağlığınızı güçlendirmek için yeterli olabilir.