Karaelmas Turizm Ekspresi gün sayıyor

Ankara Kalecik’ten yola çıkıp engin Çankırı bozkırlarından geçecek ekspresin yolcuları, UNESCO Kültürel Miras Listesi’nde bulunan ilkin Safranbolu’da konaklayacak.

Konaklama ve şehir gezisinden sonra tekrar yola çıkacak olan ekspres antik dünyanın en güzide mozaiklerinin sergilendiği Hadrianopolis Antik Kenti’nin bulunduğu Eskipazar, ormanlarıyla ünlü Yenice duraklarından geçerek “kara elmas diyarı” Zonguldak’a ulaşacak.

Ekspres kapsamında düzenlenecek turlarla yolcular Eskipazar’daki antik kenti görebilecek, ülkemizin sayılı yabani hayvanları geliştirme sahalarından birine sahip Yenice’de adeta orman denizinin içinden geçip Safranbolu’da tarihte yolculuk yapma imkanı bulacaklar.

Ziyaretçiler, Türk sanayisinin gelişimine ev sahipliği yapan Karabük ve Zonguldak’ta ise kendilerini bambaşka bir atmosferin içinde bulacaklar.

TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçirilen Karaelmas Turizm Ekspresi Projesi ile bölgenin doğa güzelliklerinin, tarihi, kültürel ve mimari zenginliklerinin tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması, yerel ekonomi canlandırılarak istihdama katkıda bulunulması hedefleniyor.

TCDD tarafından Ankara-Zonguldak hattında 12 Nisan'da başlatılması planlanan Karaelmas Turizm Ekspresi kapsamında bugün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın başkanlığındaki heyet, "info turu"na katılacak. ​​​​​​​

Karabük Valisi Mustafa Yavuz "Karadeniz'in Zeugması" denilen Hadrianopolis Antik Kenti'ni de ziyaret etme imkanı bulacağından bahis açarak "Projenin konaklama sayısının artmasına, bölge ekonomisine, turizmine katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Seferlerin her hafta cumadan pazara 3 günlük programlarla devam edeceğini bildiren Yavuz, Karabük olarak bütün hazırlıklarını tamamladıklarını ve herkesi beklediklerini belirterek "Trenle gelecek turizm kitlesini kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.