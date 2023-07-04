Karagümrük'ten flaş Cannavaro açıklaması

Fatih Karagümrük, Di Marzio'nun iddiası üzerine Fabio Cannavaro ile ilgili bir duyuru yayınladı.

Karagümrük'ten flaş Cannavaro açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "3 Temmuz 2023 günü gianlucadimarzio'da yayınlanan bir haber üzerine bazı basın ve yayın organlarınca yapılan yanlış tercüme sonucunda, Sayın Fabio Cannavaro ile kulübümüzün kadro oluşumu konusunda anlaşamadığı anlamı çıkarılmıştır." dedi.
ANLAŞMA OLMADI
Durumun bu şekilde olmadığını açıklayan İstanbul ekibi, "Haberin doğru tercümesi; 'Türk kulübü, eski Dünya Şampiyonu ile teknik ekip konusunda tam bir anlaşmaya varamadı.' şeklindedir." açıklamasını yaptı

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