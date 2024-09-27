Karaman'da asansör faciası: 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Kaynak: İHA
Karaman'da asansör faciası: 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Karaman'da 12 yaşındaki Z.Y., elektrik kesintisi nedeniyle duran asansörden çıkmaya çalışırken boşluğa düşerek yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kız çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenikent Sitesi C Blok'ta meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı kardeşi ile birlikte oturdukları siteye gelen 12 yaşındaki Z.Y., evlerine çıkmak için asansöre bindi.

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Hareket eden asansör, yaşanan elektrik kesintisi sonucu 2. katta durdu.

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Yardım istedikleri site görevlileri tarafından kapısı açılan asansörden inmeye çalışan Z.Y., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

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İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan kurtarılan kız çocuğu, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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