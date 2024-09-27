Karaman'da asansör faciası: 12 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

Olay, saat 15.45 sıralarında Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenikent Sitesi C Blok'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı kardeşi ile birlikte oturdukları siteye gelen 12 yaşındaki Z.Y., evlerine çıkmak için asansöre bindi.
Hareket eden asansör, yaşanan elektrik kesintisi sonucu 2. katta durdu.
Yardım istedikleri site görevlileri tarafından kapısı açılan asansörden inmeye çalışan Z.Y., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Asansör boşluğuna düştü hayatını kaybetti
İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan kurtarılan kız çocuğu, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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