Karaman’da balkondan düşen kadın öldü

Kaynak: İHA
Karaman’da balkondan düşen kadın öldü
Karaman'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 60 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 281. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan 60 yaşındaki Şerife Kaya bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştü.

Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şerife Kaya'nın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

aw194386-01.jpg

aw194386-02.jpg

aw194386-03.jpg

aw194386-04.jpg

aw194386-05.jpg

Son Haberler
Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı Gündem
Otomobil bebek arabasına çarptı. İçindeki çocuk ağır yaralı
Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak? Gündem
Erdoğan talimatı verdi. AKP'de şimdi neler olacak?
Starbucks bilançosu boykot etkisinde Ekonomi
Starbucks bilançosu boykot etkisinde
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor Spor
Tüm gördüklerinizi unutun bu bambaşka. Sultanlar Ligi'ne bomba transfer. ABD'li Julia geliyor
SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat Ekonomi
SGK duyurdu. Kredi kartı ve banka kartı kullananlar dikkat
Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara ve ağaca çarptı. 1 ölü 3 yaralı Gündem
Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayalara ve ağaca çarptı. 1 ölü 3 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı Gündem
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı