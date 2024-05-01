Karaman’da balkondan düşen kadın öldü

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 281. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan 60 yaşındaki Şerife Kaya bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yüksekten apartmanın bahçesine düştü.

Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şerife Kaya'nın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.