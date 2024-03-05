Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet üzerindeki 2 kişi yola savrularak yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta saat 20.00 sıralarında meydan gelen kazada, edinilen bilgilere göre .Ö. yönetimindeki 70 ABZ 304 plakalı motosiklet kavşakta E.A. idaresindeki 33 DUH 146 plakalı Peugeot marka cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan H.A., yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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