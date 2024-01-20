Karaman’da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Konya’dan Karaman’a gelen bir otomobil İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından şüphe üzerine durduruldu.

Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramalar sonucu 10 adet ruhsatsız kaçak tabanca ile tabancalara ait şarjörler bulundu. Polis ekipleri tarafından tabancalara el konuldu. Tabancalarla yakalanan 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan hakkında soruşturma başlatıldı.