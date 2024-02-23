Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Karaman’da 2 otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan kavşakta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, C.K. idaresindeki otomobil ile H.K. kullanımındaki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü.

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Yaralıların yardımına ilk olarak civardaki vatandaşlar koşarken, gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı korkunç kazada araçtan çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken itfaiye ekipleri de LPG’li araçta güvenlik tedbiri aldı.​​​​​​​aw148048-03.jpg​​​​​​​

Kazada devrilen otomobil şoförü ile araçta bulunan 2 kadın yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasından sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Polis yaptığı incelemenin ardından kazayla ilgili inceleme başlattı.

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