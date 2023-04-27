Karaman’da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

Karaman’da tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi, jandarma tarafından kazıda kullandıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Karaman’da kaçak kazı yapan 3 kişi yakalandı

İHA'nın haberine göre, merkeze bağlı Ağaçyurdu köyünde bazı kişilerin tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptıkları yönünde ihbar gelmesi üzerine jandarma timleri bölgeye sevk edildi. Bölgede yapılan araştırmada jandarma ekipleri, F.K. (30), A.E. (35) ve M.Y. (31) isimli şahısları yüzeysel arama yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Jandarma, tarihi eser bulmada kullanılan 3 adet dedektör ile kazmalara el koyarken, yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.

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