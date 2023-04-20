Karaman'da ticari araç alt geçide düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Karaman'da iftar vaktinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Karaman'da ticari araç alt geçide düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 70 ABM 714 plakalı hafif ticari aracı kullanan Mehmet Altın (66), direksiyon kontrolünü kaybederek köprünün demir bariyerlerine çarptı ve alt geçide uçtu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler, araç içinde sıkışan sürücü Mehmet Altın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçta bulunan kızı Melisa Altın ile torunu İlkay Kalaycı (25) ise itfaiye tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen İlkay Kalaycı da kurtarılamadı. Melisa Altın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün cesedi ise savcılık incelemesinin ardından morga gönderildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini araştırıyor.

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