Karaman'da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Karaman'da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen A.P., A.O. ve M.M.A., isimli kişileri takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 14 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 211 uyuşturucu hap, bir miktar kenevir tohumu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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