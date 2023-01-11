Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

İHA’nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y., A.G., O.C. ve A.G.'nin uyuşturucu imal edip sattıkları yönünde bilgiye ulaştı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 5 gram eroin, 3 gram esrar, 1 gram metamfetamin maddesi ile tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.