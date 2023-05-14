Karamollaoğlu oyunu kullandı: Mühim olanı milletimizin huzur içinde bundan sonraki hayatını devam ettirebilmesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile Ankara Çankaya Lisesi'nde 1048 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Saadet Partisi lideri oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu. Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"MÜHİM OLAN MİLLETİMİZİN HUZUR İÇERİSİNDE HAYATINI DEVAM ETTİREBİLMESİ"

"Oylarımızı kullandık, son üç ayı oldukça yoğun bir çalışma içinde geçirdik. Milletimize, biz hangi konuları nasıl düzelteceğimizi anlatmaya çalıştık. İktidar partisi de ciddi bir çalışmanın içine girdiler.

Elbette diğer partiler de var çalışan, gayret gösteren milletimiz son tercihini bugün belirleyecek.

Öyle ümit ediyoruz ki, gece yarısına doğru bütün sandıklar açılmış olacak, sayımlar hemen hemen tamamlanmış olacak. Ufak tefek ihtilaflı konular olursa onlar da yarın sabaha kadar çözülecek.

Bütün basın mensuplarına gösterdiği ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ayrım yapmadan, aynı kanaatte olabiliriz veya farklı kanaatte olabiliriz mühim olanı memleketimizin, milletimizin huzur içinde bundan sonraki hayatını devam ettirebilmesi...Bugüne kadar varsa sıkıntılar onlardan kurtulması.

Bugün karar günü.

Bütün çalışmalarımız neticesinde elde edilecek sonucun hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."