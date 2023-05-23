Karanfil çiçeği öksürüğü kesiyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan karanfilçiçeğinin faydaları dikkat çekti.

KARANFİLÇİÇEĞİ NEDİR?

İkiçenekliler sınıfının, karanfilgiller familyasından; karşılıklı ensiz sivri yapraklı, düğüm düğüm ince saplı, 300 kadar çeşidi bulunan, otsu bir süs bitkisidir.

Yaprakları pembe, beyaz veya kırmızıdır. En çok tanınan türü çiçek karanfilidir. Çok hoş kokuludur. Yapraklarından şurup yapılır.

KARANFİL KULLANIM ALANLARI

Karanfil, tatlı, reçel, ev yapımı meyve suları ve kompostolarda baharat olarak kullanılıyor. Karanfil tomurcukları bitkisel çaylara ekleniyor. Toz haline getirilip ise diş ağrısı olmak üzere pek çok ağrının tedavisinde de kullanılıyor.

Günde bir-iki tane karanfil çiğnemek içeriğinde yüksek oranda bulunan demir, protein, fosfor, kalsiyum, karbonhidrat ve A, C vitaminlerinden faydalanmayı sağlıyor.

Kurutulmuş karanfiller buharla damıtılarak yağı çıkartılıyor ve sağlıktan kozmetiğe kadar pek çok alanda yaygın olarak kullanılabiliyor.