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Karanfil kürü nedir? Karanfil kürü faydaları neler?

Karanfil ağacından elde edilerek karanfil baharatıyla hazırlanan karanfil kürü başta saç olmak üzere pek çok konuda fayda sağlamaktadır. Karanfil kürü saç bakımında doğal bir mucize olarak görülmektedir. Peki, karanfil kürü nedir? Karanfil kürü faydaları neler?

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:59
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Karanfil kürü nedir? Karanfil kürü faydaları neler?

Karanfil kürü nedir? Karanfil kürü faydaları neler?
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Saç bakımında sıkça tercih edilen karanfil kürünün saç sağlığında önemli bir yere sahiptir. Karanfil kürü kısa sürede etkili sonuçlar vermektedir. Peki, karanfil kürü nedir? Karanfil kürü faydaları neler?

Karanfil baharatı ile ilgili en fazla edilen konulardan birisi de karanfilin saç sağlığına faydası olup olmadığıdır. Saç sağlığında A-vitamini ve beta karoten önemli bir yere sahiptir.

KARANFİLİN FAYDALARI NELER?

Karanfil kalp hastalıklarından saç bakımından cilt sağlığına ve diş sağlığına kadar pek çok farklı alanda kullanılır. Alternatif tıbbın da olmazsa olmazı sayılan önemli baharatlar arasında bulunan karanfilin içinde beta karoten ve A vitamini bulunur. Bunların yanında manganez, selenyum, demir, potasyum da bulunur.

Karanfil, kan dolaşımını düzene sokar ve aynı zamanda yüksek antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Karanfil mide bulantısı, hazımsızlık ve şişkinlik gibi durumlara da iyi gelir.

Karanfil aynı zamanda dişte oluşan mikropları ve enfeksiyon ortadan kaldırırken ağız kokusunu da önlemeye yardımcı olur.

KARANFİLİN SAÇA FAYDALARI NELER?

Doğanın en önemli mucizesi olan karanfilin saça faydaları ise şunlardır:

Karanfil kürü ile saça uygulama yapıldığı zaman saç köklerinin güçlendiğini hissedebilirsiniz.

Karanfil kürü saç derisinde ortaya çıkan kepeklenme ve saç dökülmesi sorunlarını da önemli ölçüde azalır. Aynı zamanda karanfil, saç köklerinin yenilenmesini sağlar.

Karanfil ile hazırlanan saç kürleri ise, saça kaybettiği nemini en kısa zamanda geri kazandırır.

Karanfil kürü saç kırıkların azalmasına önemli ölçüde yardımcı olur.

KARANFİL KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Saç bakımı için doğal bir mucize olan karanfil baharatı farklı kürler şeklinde de uygulanabilir.

Hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanabilen karanfil kürleri de kısa bir sürede saçta olumlu etkiler yaratır.

Karanfil kürü için gerekli olan malzemeler; 10-15 adet karanfil tohumu, 2 bardak su.

Karanfil Kürü Hazırlanışı:

Karanfil kürü hazırlamak için bir çaydanlıkta 2 bardak suyu kaynatmanız gerekir.

Kaynayan suyun içine karanfil tohumlarını atarak ve 10 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde demlemeniz gerekir.

Çay iyice demlendikten sonra da banyodan çıkmadan önce bu su ile saçınızı durulayarak ve 10 dakika kadar beklemeniz gerekir.

Karanfil kürünü ise, haftada iki defa uygulayabilirsiniz.

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