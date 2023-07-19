Karasu'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Sakarya Karasu'da yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki genç, otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Karasu'da otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Karasu-Kocaali yolu Ankara Caddesi TOKİ mevkisinde A.Ç. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.K'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.K, yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık görevlilerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tatil için Karasu'ya geldiği öğrenilen E.K'nın ailesi, hastanede sinir krizi geçirdi. Kazada yaralanan sürücü A.Ç. ise Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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