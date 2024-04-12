Karavancıların gözdesi oldu

Kaynak: İHA
Karavancıların gözdesi oldu
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nda kamp ve karavan turizminin gözdesi haline geldi.

En çok ziyaretçi ağırlayan mesire alanlardan biri olan bu tabiat parkı, 9 günlük bayram tatili boyunca hem günübirlik ziyaretçileri hem de karavanları ağırladı. Park, Pazaryeri ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve çevre illerden gelen günü birlik ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Küçükelmalı Tabiat Parkı, doğal güzellikleri ve eşsiz gölet manzarasıyla karavan tutkunlarının ilgisini çekiyor. Parkta tatilciler, kısa süreli veya uzun süreli konaklamalarını gerçekleştiriyorlar. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, parkta tatil geçirenlerin bazılarının birkaç gece, bazılarının ise haftalarca kalabildiğini belirtti. Başkan Tekin, "Pazaryeri ilçesi artık turizm cenneti olma yolunda bir adım daha ilerledi" açıklamasını yaptı.

Ramazan Bayramı tatili süresince 150'den fazla karavanın Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda konaklamak için Pazaryeri Belediyesi ile iletişime geçtiğini ifade eden Başkan Tekin, bayramın ilk 2 gününde 90 karavanın parkta kamp yapmak için geldiğini belirtti. Gelen karavanların Eskişehir, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli, Kütahya ve çevre illerden olduğunu söyledi.

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