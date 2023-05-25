Karayiplerde 6.6 şiddetinde deprem

Editör: Osmancan Erok

ABD Jeoloji Araştırma Kurumu, Çarşamba gecesi Karayip Denizi'nde Panama-Kolombiya sınırının hemen yakınında 6,6 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada ölü ya da yaralı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Depremin Panama, Puerto Obaldia'nın yaklaşık 41 kilometre kuzeydoğusunda meydana geldiği bildirildi. Yaklaşık 10km derinlikte olan i lk depremden 10 dakika sonra 4.9 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

Sarsıntının Panama'nın ve Kolombiya'nın bazı şehirlerinde şiddetli hissedildiği açıklandı.