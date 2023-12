Karayolu üzerine terk edilen başıboş köpekler tehlike saçıyor

Bayburt - Erzurum karayolu üzeri Kop Şehitliği karşısında bulunan Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü bakımevi önüne bırakılan sahipsiz köpeklerden dert yanan ekipler, yetkililerden olaya duyarsız kalmamaları talebinde bulunarak, kendilerine yardım eli uzatılmasını istediler.

Karla mücadele yürüten ekiplerin araçlarını kovalayan köpekler, ekiplerin adeta kabusu oldular.

Araçtan inerken köpek saldırısına uğrayacakları korkusu yaşayan karayolları çalışanlarından Emrullah Kaba, yetkililerin bir an önce konuyla ilgilenmesini istedi. Kop Şehitliğine gelen, şehitliği gezmek isteyen vatandaşların da korkularından araçlarından inemediklerini kaydeden Kaba, her an köpek saldırısına uğrayacağı korkusuyla yaşadığını, can güvenliğinin olmadığını belirtti.

Bakımevinde çalışan 6 karayolları çalışanı durumdan şikayetçi olduklarını kaydederek, başıboş sokak köpeklerinin bir an önce toplatılarak hayvan barınaklarına götürülmesini istediler. Gece saatlerinde çalışma yürüten ekipler, araçlarına bindikleri esnada korku yaşadıklarını vurgulayarak, gerekenin yapılması çağrısında bulundular.