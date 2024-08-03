Kardeş katliamı: Abisini silahla vurdu, Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

Saldırgan kardeş, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Tekirdağ'da yakalandı.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Rahmi Tamer ile 40 yaşındaki kardeşi Raif Tamer arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Bu sabah, Raif Tamer, uluslararası otobüs şoförlüğü yapan abisinin kullandığı otobüsün önünü kesti. Raif Tamer, belinden çıkardığı silahla ağabeyine ateş açtı ve araca kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin mahallede paniğe neden olması üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rahmi Tamer’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Rahmi Tamer’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Raif Tamer ise, olayın ardından Tekirdağ’a kaçtıktan sonra Bulgaristan'a geçmeye çalışırken polis ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.