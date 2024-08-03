Kardeş katliamı: Abisini silahla vurdu, Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

Kaynak: İHA
Kardeş katliamı: Abisini silahla vurdu, Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

Bayrampaşa'da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda Raif Tamer, uluslararası otobüs şoförlüğü yapan ağabeyi Rahmi Tamer’i direksiyon başında silahla yaraladı.

Saldırgan kardeş, Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken Tekirdağ'da yakalandı.

Olay, bugün saat 07.30 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Rahmi Tamer ile 40 yaşındaki kardeşi Raif Tamer arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Bu sabah, Raif Tamer, uluslararası otobüs şoförlüğü yapan abisinin kullandığı otobüsün önünü kesti. Raif Tamer, belinden çıkardığı silahla ağabeyine ateş açtı ve araca kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin mahallede paniğe neden olması üzerine, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rahmi Tamer’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Rahmi Tamer’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Raif Tamer ise, olayın ardından Tekirdağ’a kaçtıktan sonra Bulgaristan'a geçmeye çalışırken polis ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Immobile ilk maçında Icardi'nin rekorunu kırdı Spor
Immobile ilk maçında Icardi'nin rekorunu kırdı
Emeklilere kira desteği başladı. Oturdukları ile göre ödeme yapılacak Ekonomi
Emeklilere kira desteği başladı. Oturdukları ile göre ödeme yapılacak
Okan Buruk deliye döndü Spor
Okan Buruk deliye döndü
Hacıosmanoğlu küfür eden taraftara bakın ne yaptı Spor
Hacıosmanoğlu küfür eden taraftara bakın ne yaptı
Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz elektrikli otonom otobüsler ABD trafiğinde Teknoloji
Türk mühendislerin geliştirdiği sürücüsüz elektrikli otonom otobüsler ABD trafiğinde
Tuna Kaya'dan 60 gün uyarısı. Satanın uykuları kaçacak Ekonomi
Tuna Kaya'dan 60 gün uyarısı. Satanın uykuları kaçacak
Balat’ta 2 katlı ahşap binada balkon çöktü Gündem
Balat’ta 2 katlı ahşap binada balkon çöktü