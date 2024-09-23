Kardeşiyle gördüğü karısına kurşun yağdırdı. Sokak ortasında dehşet

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kardeşiyle gördüğü karısına kurşun yağdırdı. Sokak ortasında dehşet

İstanbul Ataşehir'de yabancı uyruklu şahıs, sokak ortasında bir kadına 3 el ateş etti. Olayda ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise silahını bir aracın altına atarak olay yerinden kaçtı.

Atatürk Mahallesi, Dicle Caddesi üzerinde saat yabacı uyruklu bir erkek şahıs sokak üzerinde erkek kardeşi ile yürüyen ve eşi olduğu öne sürülen bir kadına yaklaşarak 3 el ateş etti. Sıkılan mermiler kadına denk geldi. Vurulan kadın kanlar içerisinde yere düştü.

Yabancı uyruklu şahıs silahı cadde üzerindeki bir aracın altına atarak olay yerinden kaçtı. Kadının erkek kardeşi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Vurulan kadının erkek kardeşi elleri kan içerisinde olay yerinde ağladı. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde emniyet şeridiyle önlem aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri ise aracın altına atılan silahı inceledi. Kadının erkek kardeşi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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Ayrıca, yabancı uyruklu şüpheli şahsın kadını vurup olay yerinden kaçtıktan sonra kıyafetlerini değiştirerek izini kaybettirmek istediği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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