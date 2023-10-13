Kardeşleri tarım ilacı hastanelik etti

Karaman'da tarım ilacından zehirlenen 2 kardeş, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kardeşlerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Kardeşleri tarım ilacı hastanelik etti

İHA'nın haberine göre, olay, Yenişehir Mahallesi Göztepe köy yolu üzerinde bulunan bir elma bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (52) ve Muammer A. kardeşler elma bahçesinin içerisindeki zirai ilaç dolu konteynerin önünde baygın halde bulundu.


İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kardeş olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Mehmet A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, bahçedeki zirai ilaç dolu konteynerin içindeki ilaçlarda incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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