﻿Kardeşlerimiz sayesinde ayaktayız!

Ben bu yazıyı yazarken veya siz bu yazıyı okurken, kasası kaçak sığınmacı dolu kim bilir kaç kamyon ülkemizin batısına doğru yol alıyor? Kim bilir bugün kaç kamyon işgalci boca edildi ve büyük şehirlere dağıtıldı? Moğol istilasından da Viyana bozgunundan da beter bir felaket bugün kim bilir hangi aşamaları kaydetti?

O yüzden uyuyanlara, ahmaklara veya işine geldiğini düşünenlere bir kez daha gelsin o yazı:

200 gramlık çay paketini havada kapmak için diğer kardeşlerini ezip başarıya ulaşan Türk kardeşimle, büyük şehirlerimizin meydanlarında buraların sahibiymiş gibi koloni koloni boy gösterirken diğer Afganlıya uçan tekme atan Afganlı kardeşim, sizlerle gurur duyuyoruz!.. Sayenizde sporumuz ayakta!..

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11 kurşun yemiş gaziye "Genç adamsın çalışsana" diye fırça atan zilli kardeşimle, "Göçmenler artık misafir değil, Türkiye'nin bir parçası" diyerek hepimizi eğitmeye ve alıştırmaya çalışan medyatik haspa kardeşim, iyi ki varsınız!.. Sayenizde insanlığımız ayakta!..

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Meselâ Suriyeli görünce 'ucuz iş gücü' diye gözü parlayan kimi Gaziantepli kardeşim, Uzungöl'de yemeği-odayı Araplara iyi fiyata çakan kimi Trabzonlu kardeşim, beş para etmez evini iyi paraya kiraya veren kimi İstanbullu kardeşim, farklı gerekçelerle aynı işi yapan kimi Mersinli, kimi Sivaslı, kimi Sakaryalı kardeşim, sağ olasınız, var olasınız!.. Sayenizde ekonomimiz ayakta!..

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Milyonlarca insanı 'ensar-muhacir' edebiyatıyla ülkeye kasmaya çalışan dindar kardeşimle, işgal ettikleri sahillerde denizleri doldurup sonra bankların üzerinde don-atlet kurutan Suriyeli kardeşim, dindaşlığımız daim olsun!.. Sayenizde hem turizmimiz hem de mukaddesatımız ayakta!..

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Göçmenlere kucak açıp, Türklere Orta Asya'ya dönüş bileti ayarlamaya kalkan kardeşimle, ne zaman göçmen istilası eleştirilse, 'suyun öte yanı' denilerek, Balkan kökenli Evlad-ı Fatihan'a çamur atan etnik kripto kardeşim, vatan size minnettar!.. Sayenizde Bizans ruhumuz ayakta!..

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"Bu topraklar misafir ülkesidir… Anadolu'ya biz de böyle gelmiştik" diyen sünger beyinli kardeşimle, "Bizim için harcanan parayı Avrupa veriyor, Türkiye Cumhuriyeti değil" diyerek diklenen savaş kaçkını kardeşim, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır!.. Sayenizde ahmaklığımız ayakta!..

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Ne zaman 'Türk' ve ona ait bir şey duysa aklına 'ırkçılık' gelen, bizim ulus devletimize nefret kusan ama başka milletler söz konusu olduğunda aynı refleksi göstermeyen milliyetten nasipsiz kardeşimle, Doğu Türkistan'da zulüm altındaki dindaşları için ağzını açmayan, hatta onları bölücü gören, ancak Çanakkale'deki Halepli mezar taşlarından "Bakın bizim için savaşmışlar" diyerek sözde sığınmacı politikasına referans çıkaran kardeşim, engin tarih bilginizin yedi sülalesini sevip şükranlarımızı sunalım!.. Sayenizde cehaletimiz ve çifte standardımız ayakta!..

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Sığınmacılar gelirken alkışlayan ve onlara 'muhacir' markası çakan kardeşimle, İdlib saldırısından sonra o 'muhacirler'in otobüslerle sınır kapılarına postalanışını aynı şekilde alkışlayan aynı kardeşim, sen bambaşkasın!.. Hani Avrupa Birliği'ne girerken sevinçten ayılıp bayılmıştın ya… Sonra kovulurken de... Girdiğini zannederken 'Memleketim'i çalarak gözyaşı dökmüştün… Çıkarken 'içten yanmalı' Mehter eşliğinde çıkmıştın... Sayende istikrarımız ayakta!..

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Biz küresel güç olup Orta Doğu'ya girecektik… Sonra bir baktık Orta Doğu Türkiye'ye girmiş…

Yapımda ve yayında emeği geçen kardeşlerimle, Türkiye'nin sığınmacı politikasını çok beğenip sık sık takdir eden Batılı kardeşim, bir de sokak röportajı görünce hemen atlayıp konuşmacı gence hemen cep telefonunu sorarak onu sözde yalancı çıkarmaya bayılan kimi gurbetçi kardeşim, sizleri de çok ama çok seviyoruz!.. Sayenizde 'şu tepenin ardındaki umudumuz' ayakta!..