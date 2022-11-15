Bilirkişi heyeti Kargı koyunun imara açılamayacağına karar verdi

SEDAT KAYA - YENİÇAĞ

Bilindiği gibi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5 Nisan 2021 tarihinde, Muğla, Datça’da Kargı koyunun olduğu bölgeye otel yapılmasının önünü açan büyük ve küçük ölçekli imar planlarında değişiklik yapmıştı.

Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği ile birlikte 41 davacı değişiklik kararına karşı yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştı. Çevreciler dilekçesinde iklim krizini anımsatarak, bölgenin 1. Derece Doğal Sit, 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak belirlendiğine dikkat çekmişti. Dilekçede deniz için hayati öneme sahip deniz çayırlarına da dikkat çekilerek inşa edilecek otellerin Kargı koyundaki tekne demirlemesini arttıracağını da belirtilmişti.

Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nda görülen davada bilirkişi raporu çıktı. Raporda bölgenin yapılaşmamış dokusuna, bölgedeki zeytin ağaçlarına, bitki örtüsüne ve bölgenin içinden geçen antik yol güzergâhına yer verildi ve şu görüşe yer verildi.

"Kurulumuz mevcut durumda ekosistem bütünlüğünü korumakta olan, deniz ile üç tarafından görsel ilişki kurabilen, içinden arkeolojik yürüyüş rotasının geçtiği dava konusu parselin hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmaması görüşünde olup bu özgünlükleri dikkate almayan alanın ekolojik ve tarihsel özelliklerinin bozulmasına neden olacak dava konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarıyla bağdaşmadığı görüşündedir.”