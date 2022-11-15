15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Bilirkişi heyeti Kargı koyunun imara açılamayacağına karar verdi

Bilirkişi heyeti Kargı koyunun imara açılamayacağına karar verdi

Hazine Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Datça’nın cenneti Kargı koyuna otel yapılmasının önünü açan imar planı değişikliklerinin iptali istemiyle açılan davada bilirkişi heyeti ders niteliğinde bir rapor hazırladı. 

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 19:50
Takip Et

Kargı koyunun imara açılması tartışmalarına bilirkişi heyeti noktayı koydu

Bilirkişi heyeti Kargı koyunun imara açılamayacağına karar verdi
+
Aa
-

SEDAT KAYA - YENİÇAĞ

Bilindiği gibi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5 Nisan 2021 tarihinde, Muğla, Datça’da Kargı koyunun olduğu bölgeye otel yapılmasının önünü açan büyük ve küçük ölçekli imar planlarında değişiklik yapmıştı.

Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği ile birlikte 41 davacı değişiklik kararına karşı  yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştı. Çevreciler dilekçesinde iklim krizini anımsatarak, bölgenin 1. Derece Doğal Sit, 3. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak belirlendiğine dikkat çekmişti. Dilekçede deniz için hayati öneme sahip deniz çayırlarına da dikkat çekilerek inşa edilecek otellerin Kargı koyundaki tekne demirlemesini arttıracağını da belirtilmişti.

Danıştay 6. Daire Başkanlığı’nda görülen davada bilirkişi raporu çıktı. Raporda bölgenin yapılaşmamış dokusuna, bölgedeki zeytin ağaçlarına, bitki örtüsüne ve bölgenin içinden geçen antik yol güzergâhına yer verildi ve şu görüşe yer verildi.

"Kurulumuz mevcut durumda ekosistem bütünlüğünü korumakta olan, deniz ile üç tarafından görsel ilişki kurabilen, içinden arkeolojik yürüyüş rotasının geçtiği dava konusu parselin hiçbir şekilde yapılaşmaya açılmaması görüşünde olup bu özgünlükleri dikkate almayan alanın ekolojik ve tarihsel özelliklerinin bozulmasına neden olacak dava konusu plan değişikliğinin şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarıyla bağdaşmadığı görüşündedir.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
15.11.2022 20:05
Para edecek ne kaldı, satmayıp da ne yapsın yönetim!!!!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
1
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
2
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
3
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
4
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
5
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Rus işbirlikçisi Kadirov'un karısına unvan
﻿Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor. Anlamını öğrenince şok olacaksınız
6
﻿Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor. Anlamını öğrenince şok olacaksınız
﻿Herkes teröristin bileğindeki bu dövmeyi konuşuyor. Anlamını öğrenince şok olacaksınız
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
7
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Putin'e Herson'un ardından ikinci şok. Birleşmiş Milletler kararı gerginliği tırmandırabilir
﻿Türkiye Ürdün'e gol yağdırdı
﻿Türkiye Ürdün'e gol yağdırdı
﻿Türkiye Ürdün'e gol yağdırdı
﻿Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
﻿Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
﻿Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
﻿TBMM Genel Kurulu’nda İstanbul’daki terör saldırısı kınandı
﻿TBMM Genel Kurulu’nda İstanbul’daki terör saldırısı kınandı
﻿TBMM Genel Kurulu’nda İstanbul’daki terör saldırısı kınandı
﻿Cezaya sinirlendi. Aracını denize attı
﻿Cezaya sinirlendi. Aracını denize attı
﻿Cezaya sinirlendi. Aracını denize attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.