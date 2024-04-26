Kargo gemisinin battığı bölgede bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Batuhan A isimli gemi, 15 Şubat'ta İmralı Adası açıklarında batmıştı. Gemide bulunan 6 mürettebattan 2'si kaybolmuştu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 gün önce deniz yüzeyinde bulunan cesedin, kayıp mürettebatlardan birine ait olduğu düşünülüyordu.

Cansız beden, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Ahmet Atav'a ait olduğu teyit edildi.

Ahmet Atav'ın ailesine bu üzücü haber verildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada:

"Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan Batuhan A isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatından biri olan 22 yaşındaki makine stajyeri Ahmet Atav'ın cansız bedeni bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin Ahmet Atav'a ait olduğu teyit edilmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."