‘Kargocuyum’ dedi dehşet saçtı: Cinayet şüphelisi Tokat'ta yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kişi, kendisini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek öldürüldü, cinayet şüphelisi Tokat'ta yakalandı.

‘Kargocuyum’ dedi dehşet saçtı: Cinayet şüphelisi Tokat'ta yakalandı

Olay, bugün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi, Ankara Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi.

İddiaya göre, S.Y. isimli şüpheli, Ankara Caddesi'ndeki bu binaya girerek, Serkan K.'nin yaşadığı 2. kata çıktı. Serkan K.'nin (44) evinin kapısının zilini çalan şüpheli, kapıyı açan kişiye kargocu olduğunu ve paket teslim edeceğini söyleyerek, Serkan K.'nin gelmesini istedi. Kapıya gelen Serkan K., şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek yaralandı. Şüpheli kaçtı, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serkan K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Serkan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TOKAT’TA YAKALANDI

Gece saatlerinde Turhal istikametinden Tokat'ta gelen Seat marka araç ekiplerin "dur" ihtarına uymadı. Çeçenistan Caddesi'nde ekiplerin aracın önünü kesmesi üzerine araçta bulunan S.Y. ve H.C. yakalandı. S.Y.'nin Kocaeli'de işlenen cinayet hakkında şüpheli olduğu öğrenildi. Ekiplerin araçta yaptığı arama sonucunda araçta silah bulunamadı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli’ye gönderileceği öğrenildi. (İHA)

aw882740-01.jpg

aw882740-02.jpg

aw882740-03.jpg

aw882740-05.jpg

aw882740-04.jpg

aw882740-06.jpg

aw882740-07.jpg

aw882740-08.jpg

aw882740-09.jpg

aw882740-10.jpg

Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İsviçreli gurbetçi Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçilerin foyasını döktü
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Osmanlı Sarayında içki ve padişahlar
Son Haberler
Halkçı Muharrem İnce işten çıkarılan işçilere sözünü tutmadı, şimdiden patronların yanında saf tuttu Yazarlar
Halkçı Muharrem İnce işten çıkarılan işçilere sözünü tutmadı, şimdiden patronların yanında saf tuttu
İYİ Partili Kürşad Zorlu, partisinin oy oranını açıkladı: Sinerjinin milletimizde karşılık bulduğunu görüyoruz Siyaset
İYİ Partili Kürşad Zorlu, partisinin oy oranını açıkladı: Sinerjinin milletimizde karşılık bulduğunu görüyoruz
Muğla'da şüpheli ölüm: Cansız bedeni evinde bulundu Yaşam
Muğla'da şüpheli ölüm: Cansız bedeni evinde bulundu
Memleket Partisi’nin adayı, Sinan Oğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Muharrem İnce'ye büyük şok Siyaset
Memleket Partisi’nin adayı, Sinan Oğan’ı destekleyeceğini açıkladı. Muharrem İnce'ye büyük şok
Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı Yaşam
Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba kayıplara karıştı
İngiltere'nin konuştuğu hırsız kedi Dünya
İngiltere'nin konuştuğu hırsız kedi