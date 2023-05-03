‘Kargocuyum’ dedi dehşet saçtı: Cinayet şüphelisi Tokat'ta yakalandı

Olay, bugün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Yavuz Selim Mahallesi, Ankara Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi.

İddiaya göre, S.Y. isimli şüpheli, Ankara Caddesi'ndeki bu binaya girerek, Serkan K.'nin yaşadığı 2. kata çıktı. Serkan K.'nin (44) evinin kapısının zilini çalan şüpheli, kapıyı açan kişiye kargocu olduğunu ve paket teslim edeceğini söyleyerek, Serkan K.'nin gelmesini istedi. Kapıya gelen Serkan K., şüpheli tarafından tabanca ile 5 el ateş edilerek yaralandı. Şüpheli kaçtı, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serkan K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Serkan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TOKAT’TA YAKALANDI

Gece saatlerinde Turhal istikametinden Tokat'ta gelen Seat marka araç ekiplerin "dur" ihtarına uymadı. Çeçenistan Caddesi'nde ekiplerin aracın önünü kesmesi üzerine araçta bulunan S.Y. ve H.C. yakalandı. S.Y.'nin Kocaeli'de işlenen cinayet hakkında şüpheli olduğu öğrenildi. Ekiplerin araçta yaptığı arama sonucunda araçta silah bulunamadı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli’ye gönderileceği öğrenildi. (İHA)