‘Kargocuyum’ diyen adamın evi soyduğunu söylemişti. Filmlere taş çıkaracak senaryo ortaya çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın evine zorla giren bir hırsızın kendisini 1,5 yaşındaki kızıyla tehdit ederek evi soyarak kaçtığını anlatmıştı. Darp edildiğini belirten kadın, hırsızın ‘Kargocuyum’ diyerek kapıyı çaldığını söylemişti.

YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameraları incelenirken, kadının tarifine uyan bir kimsenin sokağa ve ikamete girmediği belirlendi. Genç kadın, hastanedeki tedavisinin ardından götürüldüğü emniyette gerçeği itiraf etti. Ayşe D.'nin olayın ciddiyetinin farkına vararak evde söylediklerinin doğru olmadığını, eşinin bilgisi dışında kredi kartı harcaması yaptığını, bunu korktuğu için eşine söyleyemediğini, bu durumu kapatmak için böyle bir yola başvurduğunu söylediği bildirildi. Genç kadın hakkında adli işlem yapıldı.