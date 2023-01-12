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Televizyonun içerisine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da bir eve düzenlenen operasyonda, şüpheli şahsa ait televizyonun içinden yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 14:27
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Kargoyla gönderilen televizyonun içinden uyuşturucu çıktı

Televizyonun içerisine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi
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Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi, kargo paketindeki televizyonun içinde uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadm ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan O.A. isimli şahısla ilgili olarak çalışma başlattı.

Şüpheli şahsa kargo yolu ile yüklü miktarda uyuşturucu madde geldiği bilgisini alan narkotik polisi, söz konusu şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada kargo kutusu içerisinde bulunan televizyon içerisine zulalanmış vaziyette 296,76 gram metemfetamin maddesi ile ikamet içerisinde 3 paket halinde satışa hazır vaziyette 0,81 gram metamfetamin maddesi, 7 kapsül sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında, O.A. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen eşi M.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındılar. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

 

(Kaynak: İHA)

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