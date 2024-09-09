Karı koca kavgasında biri aracı baltaladı diğeri evi yaktı. Sakarya'da akıllara durgunluk veren olay

Düzenleme: Kaynak: İHA
Karı koca kavgasında biri aracı baltaladı diğeri evi yaktı. Sakarya'da akıllara durgunluk veren olay

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde meydana gelen karı koca kavgası facia ile sonlandı. Kavga eden çiftten birisi emanet araca balta ile saldırırken diğeri de evi ateşe vererek kullanılmaz hale getirdi.

Sakarya’da yaşanan karı koca kavgası görenleri hayret ettirdi. Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi’nde dün saat 17.00’da karı koca kavgası gerçekleşti. Olaya dair aktarılan bilgilere göre M.Ö ile Z.Ö çifti arasında halen sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.

Kavga anında öfkesini kontrol edemeyen kadın eline aldığı balta ile emanet araca saldırdı. Karısının bu hamlesine çok sinirlenen adam ise bunun üzerine 2 katlı evini ateşe verdi.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Z.Ö.'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

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