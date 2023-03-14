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Karia suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Karia suresi 11 ayetten oluşmaktadır. Karia suresi Kureyş suresinden sonra inmiştir. İşte Karia suresinin Türkçe anlamı..

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 15:38
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Karia suresinin Türkçe anlamı nedir?

Karia suresinin Türkçe anlamı nedir?
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Karia suresi Mekke'de inmiştir. Karia suresi 11 ayetten oluşmakta olup Kureyş suresinden sonra inmiştir.

Kâria, kapı çalan demektir ve kıyamet kastedilmiştir. Bu sûrede, kıyametin kopuşunda meydana gelecek olaylardan ve insanın akıbetinden söz edilmiştir.

KAARİ'A SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1,2,3- Kâria! (Çarpacak kıyamet) Nedir o kâria? Kârianın ne olduğunu sen bilir misin?

4- O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar.

5- Dağlar atılmış renkli yünler gibi olur.

6,7- O gün kimin tartıları ağır basarsa o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir.

8,9- Kimin tartıları hafif gelirse, onun anası da (varacağı yer, sığınacağı durağı) hâviye

(uçurum)dır.

10- O uçurumun ne olduğunu sen nereden bileceksin?

11-O, kızgın bir ateştir

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