Karikatürlerin şahı geldi. Emre Ulaş'tan hayran bırakacak çizim

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, AYM’nin Can Atalay için hak ihlalı kararına rağmen AYM’yi tanımayarak Can Atalay’ın Milletvekilliğini düşüren Yargıtay’ın anayasayı nasıl ayaklar altına aldığını çizdiği karikatüre yansıttı.

İŞTE O KARİKATÜR:

NE OLMUŞTU?

28 Mayıs 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarının avukatı Can Atalay, Gezi Parkı olayları nedeniyle 18 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Milletvekili olan Can Atalay’ın AYM tarafından iki kez hak ihlali kararı verilmesine rağmen Yargıtay bu kararı uygulamadı. 30 Ocak 2024 tarihinde ise Meclis Genel Kurulu'nda Can Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü.