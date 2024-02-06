Taş gibi midenize oturacak. Kimsenin söyleyemediği gerçek. Emre Ulaş çizdi

Ödüllü karikatürist Emre Ulaş, İmar Affı ile depreme dayanıksız binlerce binayı ‘affeden’ iktidarın durumunu ve yaşanan depremde evleri yıkılan vatandaşları çizdiği karikatüre yansıttı.
İŞTE O KARİKATÜR:
NE OLMUŞTU?
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde 18 bin 200 bina yıkıldı, 53 bin 537 kişi ise hayatını kaybetti. Yaşanan depremde yıkılan binaların birçoğu İmar barışı (affı) ile birlikte mühendislik hizmeti almadan yapılmış binaların yasalaşmasını sağladı.
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