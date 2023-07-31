Karışan cenazeleri mezardan çıkarıp tekrar gömdüler

Adana Kozan'da yaşanan bir karışıklık sonucu, iki aile yanlış cenaze ile defnedildi. Durumun fark edilmesi üzerine yanlış yere gömülen cenaze mezardan çıkarılıp tekrardan toprağa verildi.

KAYNAK: DHA
Karışan cenazeleri mezardan çıkarıp tekrar gömdüler

Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğle saatlerinde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden 63 yaşındaki Vedat Gök'ün ailesi, bu sabah cenazelerini almaya geldi. Gök ailesi, teşhis etmeden hastane morgundan aldıkları cenazeyi Karahamzalı köyü mezarlığında toprağa verdi.

Daha sonra aynı morga, gece saatlerinde aniden rahatsızlanıp, hastanede 87 yaşında hayatını kaybeden Erdoğan Mertkan'ın yakınları geldi. Yakınları, teşhis sırasında cenazesinin Mertkan'a ait olmadığını fark etti. İnceleme sonucunda, Vedat Gök'ün cenazesi yerine yakınlarına Erdoğan Mertkan'ın cenazesinin verildiği ortaya çıktı. Morg görevlileri, Gök ailesi ile görüşüp, durumu anlattı.

Gömüldüğü yerden çıkarılıp tekrar toprağa verildi

Daha sonra Mertkan'ın defnedilen naaşı, gömüldüğü yerden çıkartılarak yakınlarına teslim edildi. Mertkan'ın cenazesi, yeniden Kozan mezarlığında toprağa verilirken, Gök'ün cenazesi ise Karahamzalı köyü mezarlığına gömüldü.

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