Karışan cenazeleri mezardan çıkarıp tekrar gömdüler

Adana Kozan'da yaşanan bir karışıklık sonucu, iki aile yanlış cenaze ile defnedildi. Durumun fark edilmesi üzerine yanlış yere gömülen cenaze mezardan çıkarılıp tekrardan toprağa verildi.