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Karısını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Antalya'da karısını demir çubukla darbederek öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 22:21
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Karısını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Karısını demir çubukla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
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Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah A, müşteki ve sanık avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, yapılan otopsi işleminde Rukiye A'nın ellerinde, kollarında, omuz ve başında ezici alet yaralarının olduğunu ve kafa bölgesinde 15'ten fazla öldürmeye niteliği taşınan ezici alet yarasının tespit edildiğini aktardı. Sanığın gerek emniyet gerek daha sonraki ifadelerinde maktulle arasında tartışma çıktığı ve kendisine hakaret ettiği kaydedilen mütalaada, 'Ancak olayın doğru görgü tanığı olan kızının beyanında, sanığın annesinin yanına uyumaya geldiğini sonrasında babasının annesine 'kan çıkacak' diyerek demir çubukla vurmaya başladığını, önceden babasının annesini tehdit ettiği belirtilmiş.' ifadesini kullandı. Savcı mütalaasında, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiğine dair hiçbir delil olmadığını, bu kapsamda sanık Emrah A'nın 'canavarla hisle eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - Sanık öldürdüğü eşinin altınlarıyla avukat ücretinin ödenmesini istemiş Müşteki avukatı Saadet Öztürk, duruşmanın ardından gazetecilere, Rukiye A'nın eşi tarafından canavarca öldürülmesiyle ilgili davanın görüldüğünü söyledi. Olay günü sanığın çocuklarının gözü önünde demir çubukla eşini öldürdüğünü anlatan Öztürk, 'Sanık eşini öldürdükten sonra altınlarını alarak kardeşine ulaştırdı ve bunlarının avukat ücretinin ödenmesi için ilk duruşmadaki ifadelerinde yer aldı. Sanık burada sadece bir cinayet değil gasp olayı da gerçekleştirmiştir.' dedi. Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi'nde 24 Aralık 2021'de Emrah A. (34), eşi Rukiye A'yı (31) demir sopayla darbetmişti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Rukiye A'nın hayatını kaybettiğini tespit etmişti. Sanık Emrah A. ise gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

 

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