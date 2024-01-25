Karlı yolda kontrolden çıkan otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA
Karlı yolda kontrolden çıkan otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Iğdır'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, TIR’a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Iğdır’da Suveren-Korhan karayolu üzerinde seyir halinde olan Yusuf Çakmaz yönetimindeki otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, önünde seyreden İran plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Çakmaz ile yolcu konumundaki bir kişi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 kişiyi araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Yusuf Çakmaz hayatını kaybetti.

Yaralanan yolcunun ise hayati tehlikesi bulunuyor.

q.jpg

Son Haberler
Biden yönetiminden Kongre'ye Türkiye için 'F-16' mektubu Gündem
Biden yönetiminden Kongre'ye Türkiye için 'F-16' mektubu
Torpilin yeni yöntemi deşifre oldu! Gündem
Torpilin yeni yöntemi deşifre oldu!
Fenerbahçe deplasmanda farklı kazandı Spor
Fenerbahçe deplasmanda farklı kazandı
Dünyada dillere destan olmuş aşk hikâyeleri Yazarlar
Dünyada dillere destan olmuş aşk hikâyeleri
Ne yazmak istedim ne yazdım!.. Yazarlar
Ne yazmak istedim ne yazdım!..
Halkın malının gaspı ile Erdoğan ve şeffaf devlet Yazarlar
Halkın malının gaspı ile Erdoğan ve şeffaf devlet