Karlı yolda kontrolden çıkan otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır’da Suveren-Korhan karayolu üzerinde seyir halinde olan Yusuf Çakmaz yönetimindeki otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, önünde seyreden İran plakalı TIR’a arkadan çarptı.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü Çakmaz ile yolcu konumundaki bir kişi araçta sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 2 kişiyi araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Yusuf Çakmaz hayatını kaybetti.
Yaralanan yolcunun ise hayati tehlikesi bulunuyor.