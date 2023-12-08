Karnabahar graten nasıl yapılır?
Malzemeler
Haşlamak için;
1 orta boy karnabahar
1 çay kaşığı tuz
Su
Sosu İçin;
1 su bardağı süt
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 tutam maydanoz
Yarım su bardağı un
Üzeri İçin;
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Hazırlanışı:
Karnabahar küçük parçalara koparıp yıkanır. Uygun bir tencereye alınarak tuzlu suda hafif diri kalacak şekilde haşlanır.
Onlar haşlanırken sosu hazırlanır. Maydanoz ince ince doğranır, sos malzemeleri bir kapta karıştırılır.
Haşlanan karnabahar parçaları süzüp sosun içine atılır. Daha sonra karnabaharlar yağlanmış borcama sıkı bir şekilde dizilir.
Kalan sos üzerine dökülür ve önceden ısıtılan 190 derece fırında 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirilir.
Üzeri kızarınca fırından çıkartıp rendelenen kaşar peyniri serpilir. Tekrar fırına sürülür.
Kaşar peyniri hafif kızarınca, yaklaşık 10 dakika sonra fırından alalım.
10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis edebiliriz.