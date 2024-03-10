Karnındaki bebeği düşürüp tuvalete attı. Vicdansızlığın böylesi. Polis her yerde onu arıyor

Kaynak: Sabah
Karnındaki bebeği düşürüp tuvalete attı. Vicdansızlığın böylesi. Polis her yerde onu arıyor
İstanbul Okmeydanı Hastanesinde yaşanan olay vicdansızlığın böylesi dedirtti. 27 yaşındaki Sara K. hastanede hamile olduğunu öğrendikten sonra ilaç içip düşük yaparak bebeği hastane tuvaletine bırakıp kaçtı.

Sabah’tan Atakan Irmak’ın haberine göre, İstanbul'da 27 yaşındaki Sara K., kanaması olduğu belirterek hastaneye gitti. Doktorların incelemesi sonrasında kadının, 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastaneye yatışı yapılan Sara K., doktorlardan habersiz eczaneden aldığı ilacı içti.

Düşük yapan kadın bebeğini tuvalete atıp hastaneyi terk etti. Durumu ertesi gün fark eden doktorlar, bu skandalı savcılığa haber verdi.

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3 AYLIK BEBEĞİ DÜŞÜRMEK İÇİN İLAÇ ALDI

Hastane yetkilileri 27 yaşındaki kadının tetkiklerinin tamamlanması için Sara K.'nın bir süre hastanede yatmasına karar verdi. Genç kadın hasta yatışını gerçekleştirdikten sonra iddiaya göre doktorlardan habersiz bir şekilde hastaneden çıkarak yakındaki eczaneye gitti. Eczanede bebeğin düşmesini sağlayacak bir ilacı satın alarak hastanede odasına dönerek ilacı içti.

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BEBEĞİ TUVALETE ATTI

İlacı içtikten kısa bir süre sonra sancıları tutan Sara K., doktorlara haber vermeden hastanenin tuvaletine gitti. Tuvalette 3 aylık bebeğini düşüren kadın hastaneden kaçtı.

Ertesi gün ise doktorlar Sara K.'yı kontrol için odasına gitti ancak genç kadının yatağını terk ettiğini gördü. Durumun hastane yetkililerine bildirilmesinin ardından genç kadına ulaşıldı.

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POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Sara K., bebeğini tuvalete düşürdüğünü söyledi ve kaçtı. Durum emniyet güçlerine ihbar edildi. Emniyet güçleri Sara K.'nın bulunması için çalışma başlatırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cani anne hakkında soruşturma başlattı.

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