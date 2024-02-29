Karnınızın sağ alt tarafındaki ağrıya dikkat edin

Kaynak: DHA
Karnınızın sağ alt tarafındaki ağrıya dikkat edin
Uzm. Dr. Sarp Kaya Görür, apandisit ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Apandisit, “Apendiks Vermiformis” veya daha yaygın bilinen adıyla “Kör Bağırsak” denilen organın iltihaplanması sonucu gelişen bir hastalıktır. Vermiformis kelimesi “solucan gibi” anlamına gelmektedir. Apendiks Vermiformis veya “Kör Bağırsak”; ince bağırsaklarımızın, kalın bağırsağımız yani kolonumuz ile birleştiği yer olan karnın sağ alt bölgesinde bulunur. Yarım santim kalınlığında ve 6 ila 9 santim uzunluğundadır.


APANDİSİTİN GÖREVİ


Yıllar boyunca apandisitin bir işlevi olmadığı düşünülmüş; insanın taş devrinden bugüne kadar olan evrim sürecinde kalan bir artık olarak kabul edilmiştir. Ancak günümüzde, vücudun savunma sistemi olan bağışıklık sisteminin, özellikle mide-bağırsak sistemi içinde yer alan hücrelerinin gelişiminde ve bağırsak florasının (tüm ince ve kalın bağırsaklarımızda bulunan ve sindirim sistemimize yardımcı olan ve çeşitli faydalar sağlayan mikroorganizma katmanı) oluşumunda ve devamlılığında rol oynadığına dair kanıtlar ortaya konmuştur.
Apendiks Vermiformisin iltihaplanmasına “akut apandisit” veya kısaca “apandisit” denir. Genelde yanlışlıkla organın normal halinin de adının apandisit olduğu sanılır. Ama bu doğru değildir.


APANDİSİT İLTİHABININ BELİRTİLERİ


Apandisit iltihabının klasik belirtisi; tüm karında başlayıp sonra karnın sağ alt bölgesinde (kısmında) yoğunlaşan şiddetli ve ağrılı bir sancıdır. Bu sancıya genellikle iştahsızlık da eşlik eder. Mide bulantısı olabilir ama sancı başladıktan bir süre sonra görülür. Eğer önce mide bulantısı ve kusma olursa bu durum, apandisit iltihabından çok besin zehirlenmesi veya başka bir hastalığın işareti de olabilir. Eğer iltihap ağırlaşırsa hastanın ateşi yükselebilir.

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