Karpuz kelek çıkarsa 20 bin lira kazanabilirsiniz. Sakın üzülmeyin

Havaların ısınması ile birlikte karpuz ve kavun gibi yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle karpuz alan vatandaşlar eve geldiklerinde karşılaştıkları manzaradan şikayetçi oldu. Karpuz alan vatandaşlar eve gelip kestiklerinde içinin tatsız ve beyaz olmasından yakındı

‘Kelek’ çıkan karpuzlarla ilgili Tüketiciler Birliği’nden açıklama geldi. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ‘Kelek’ çıkan karpuzların ‘Ayıplı mal’ statüsünde olduğuna dikkat çekerek, satıcıdan ürünün değişimi ya da fiyat iadesinin istenebileceğini söyledi.

"FOTOĞRAFINI ÇEKİP BİLDİRİN"

Bozulma belirtisi olan meyve ve sebzelerin de ayıplı ürün sayıldığını dile getiren Gündüz, şöyle konuştu:

"Olgunlaşmamış meyve veya sebze pazarda, marketlerde satışa sunulamaz. Karpuz alıyorsunuz, kesildiğinde olgunlaşmamış olduğu görülüyor. Bu ürünü satıcıya bildirip, para iadesi ya da ürün değişimi yapabilirsiniz. Bu durumda tüketici ürünün fotoğrafını çekip, satıcıya bildirmeli."

"20 BİN LİRA KAZANABİLİRSİNİZ"

Gündüz, satıcının değişim ya da fiyat iadesini kabul etmemesi durumunda tüketicinin 20 bin lira kazanabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Manavda, pazarda satıcı kabul etmezse, zabıta ile tutanak hazırlayıp, kurumlara şikayet edilebilir. Tüketici hakem heyetine başvurup, icra mahkemesine dilekçe verilebilir. Mahkeme sonrasında tüketici 20 bin lira civarında maddi, manevi tazminat kazanabilir. Tüketicinin alış veriş fişi, tezgah ve olgunlaşmamış ürünün fotoğrafı delil sayılır. "