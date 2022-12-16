16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki karla kaplanan ünlü sarıçam ormanları dronla görüntülendi.

Galeri Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 17:42
Takip Et
1/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Boz ayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanlarını, önceki günlerde etkili olan karla beyaz örtü kapladı.

2/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Eşsiz manzaralarını karla taçlandıran sarıçam ormanları, dronla görüntülenirken amatör fotoğrafçı Caner Özcan, kış aylarında Sarıkamış'ın daha bir güzelleştiğini söyledi.

3/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

İlçede her mevsim güzel fotoğraflar çektiklerini ifade eden Özcan, "Son günlerde Sarıkamış'ta havaların soğuk ve sisli gitmesi nedeniyle ormanda güzel görüntüler ortaya çıktı. Biz de arkadaşlarla gelerek bu anı ölümsüzleştirmek istedik." dedi.

4/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Doğasever Şenay Vanlı da ilçenin, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış döneminde birbirinden güzel manzaralara sahip olduğunu belirtti.

5/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

6/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

7/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

8/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

9/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

10/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

11/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

12/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

13/13
Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
4
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
6
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿İmamoğlu ve Akşener mahkeme kararını böyle öğrendi! Yeni başladı...
7
﻿İmamoğlu ve Akşener mahkeme kararını böyle öğrendi! Yeni başladı...
﻿İmamoğlu ve Akşener mahkeme kararını böyle öğrendi! Yeni başladı...
﻿Muğla'da 144 göçmen yakalandı
﻿Muğla'da 144 göçmen yakalandı
﻿Muğla'da 144 göçmen yakalandı
﻿TİP: Başörtüsü düzenlemesine 'hayır' diyoruz
﻿TİP: Başörtüsü düzenlemesine 'hayır' diyoruz
﻿TİP: Başörtüsü düzenlemesine 'hayır' diyoruz
﻿İzmir'de tefeci operasyonu: 3 tutuklama
﻿İzmir'de tefeci operasyonu: 3 tutuklama
﻿İzmir'de tefeci operasyonu: 3 tutuklama
﻿Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi
﻿Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi
﻿Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi
﻿Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi
﻿Kars beyaz gelinliğini giydi. Karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi
﻿Ünlü isimlerden Ekrem İmamoğlu'na destek. Alınan karara tepkiler yağdı
﻿Ünlü isimlerden Ekrem İmamoğlu'na destek. Alınan karara tepkiler yağdı
﻿Ünlü isimlerden Ekrem İmamoğlu'na destek. Alınan karara tepkiler yağdı
﻿Saraçhane’deki tarihi buluşmayı Reuters böyle duyurdu: Türkiye'de binlerce kişi İBB Başkanı’nın mahkumiyetini protesto etti
﻿Saraçhane’deki tarihi buluşmayı Reuters böyle duyurdu: Türkiye'de binlerce kişi İBB Başkanı’nın mahkumiyetini protesto etti
﻿Saraçhane’deki tarihi buluşmayı Reuters böyle duyurdu: Türkiye'de binlerce kişi İBB Başkanı’nın mahkumiyetini protesto etti
﻿Ünlü isimlerin sosyal medyadaki Avatar çılgınlığı. Yapay zeka akımına kapıldılar
﻿Ünlü isimlerin sosyal medyadaki Avatar çılgınlığı. Yapay zeka akımına kapıldılar
﻿Ünlü isimlerin sosyal medyadaki Avatar çılgınlığı. Yapay zeka akımına kapıldılar
﻿Makyajsız Hadise yorum yağmuruna tutuldu
﻿Makyajsız Hadise yorum yağmuruna tutuldu
﻿Makyajsız Hadise yorum yağmuruna tutuldu
﻿Lodos vurdu deniz kirliliği ortaya çıktı. Sahili plastik atıklar kapladı
﻿Lodos vurdu deniz kirliliği ortaya çıktı. Sahili plastik atıklar kapladı
﻿Lodos vurdu deniz kirliliği ortaya çıktı. Sahili plastik atıklar kapladı
﻿La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi. Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı
﻿La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi. Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı
﻿La Casa de Papel'in Tokyo’su mini şortuyla sahilde poz verdi. Sansürsüz kareleri beğeni rekoru kırdı
﻿Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
﻿Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
﻿Serel Yereli hayranları beğeni butonunu çökertti. Öyle bir fotoğraf paylaştı ki...
﻿Bu yıl doğal hayatta çekilmiş en komik hayvan fotoğrafları açıklandı
﻿Bu yıl doğal hayatta çekilmiş en komik hayvan fotoğrafları açıklandı
﻿Bu yıl doğal hayatta çekilmiş en komik hayvan fotoğrafları açıklandı
﻿Masterchef'te veda eden isim belli oldu
﻿Masterchef'te veda eden isim belli oldu
﻿Masterchef'te veda eden isim belli oldu
﻿İstanbul'da lodos kabusu
﻿İstanbul'da lodos kabusu
﻿İstanbul'da lodos kabusu
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
﻿'Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızını oynamıştı. Son hali görenleri şaşırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.