Kars-Sarıçam ormanları beyaza büründü

İlçede aralıklarla etkili olan sağanak yağmur havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.
Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kumrutepe ve Kızılçubuk mevkiindeki Sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü.
İlçede aralıklarla etkili olan sağanak yağmur havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.
Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kumrutepe ve Kızılçubuk mevkiindeki Sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.