Karşı şeride geçen otomobil ciple çarpıştı. 2 ölü, 1 yaralı

Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda görev yapan Sedat Sungur, 61 ABE 166 plakalı otomobili ile iş arkadaşı Hasan Alper ila beraber yola çıktı. Sedat Sungur’un kullandığı otomobil yağış sebebiyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolünü kaybederek metrelerce savruldu.

Refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil, Yıldırım istikametine doğru seyir halinde ilerleyen Necati Turan’ın kullandığı 16 JMM 55 plakalı cip ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin gerçekleştirdiği ilk kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Sedat Sungur ile yanındaki iş arkadaşı Hasan Alper’in hayatını kaybettiği tespit etti. İlk müdahalesinin ardından cip sürücüsü Necati Turan ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Necati Turan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.