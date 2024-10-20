Karşıyaka, Mersinspor'u rahat geçti

Karşıyaka'nın ikinci galibiyetini aldığı ligde Mersinspor ilk kez mağlup oldu.

Kenan Sipahi ve Boutsiele ile etkili olduğu ilk 5 dakikayı 15-10 üstün geçen Karşıyaka, son 3 dakikasına 9 sayı farkla (23-14) önde girdiği periyodu 29-22 üstün bitirdi.

İkinci periyotta Muhsin Yaşar'ın smaç basketiyle farkı 8 sayıya (35-27) çıkaran ev sahibi ekip karşısında hücumda daha etkili olan Mersinspor, 15. dakikada farkı 2 sayıya kadar indirdi: 38-36. Son bölümde Kenan'la sayılar bulan Karşıyaka, 9 sayılık farka (55-46) ulaştığı periyotta soyunma odasına 55-48 üstün gitti.

Üçüncü periyodun başında Jefferson ve Russell'la sayılar bulan Karşıyaka, 25. dakikayı 20 sayı farkla 75-55 önde geçti. Ev sahibi ekip periyodu da 84-63 üstün tamamladı.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Karşıyaka, müsabakadan 107-81 galip ayrıldı.