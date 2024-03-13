Kars’ta aranan 17 şahıs yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 17 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların; “Mala Zarar Verme İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme”, “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık”, “Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma Veya Taşıma Veya Bulundurma”, “Kasten Yaralama” gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 kişinin 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 11 kişi ise işlemlerinin sonrasında serbest bırakıldı.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda; 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tabancaya ait 3 şarjör ve 9 fişek, 1 kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaya ait 1 şarjör, 3 kurusıkı fişeği, 211 9 milimetre fişek, 80 av tüfeği fişeği, 3 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.