10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kars'ta depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası boşaltıldı

Kars'ta depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası boşaltıldı

Kars'ta depreme dayanıksız olduğu saptanan 10 derslikli ortaokul binası boşaltıldı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:16
Takip Et

Kars'ta depreme dayanıksız okul binası boşaltıldı

Kars'ta depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası boşaltıldı
+
Aa
-

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışma sonucu numune alınan Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı belirlendi.

Yıkılma kararı alınan 10 derslikli ve 194 öğrencisi bulunan okul binası boşaltıldı. Öğrenciler derslerine İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda devam edecek.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Urlunç, gazetecilere, kentteki tüm okulların depreme dayanıklılığının denetlendiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki "asrın felaketi" diye nitelendirilen depremlerden sonra Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla tüm okulları denetimden geçirmeye başladıklarını ifade eden Urlunç, şöyle konuştu:

"Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu 1970'li yıllarda yapıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince verilen rapor Bakanlığımızca onaylandı. Okulumuzun depreme dayanaksız olduğunu görünce bugün İsmet Paşa İlköğretim Okulu'na taşımaya karar verdik. Okulumuzda 23 öğretmen 194 öğrencimiz var. Amacımız geleceğimiz olan öğrencilerimizin daha sağlıklı okullarda eğitim görmesi, onun için okulumuzu taşıyoruz."

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
5
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
6
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
7
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.