Kars'ta depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası boşaltıldı

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışma sonucu numune alınan Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı belirlendi.

Yıkılma kararı alınan 10 derslikli ve 194 öğrencisi bulunan okul binası boşaltıldı. Öğrenciler derslerine İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda devam edecek.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Urlunç, gazetecilere, kentteki tüm okulların depreme dayanıklılığının denetlendiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki "asrın felaketi" diye nitelendirilen depremlerden sonra Vali Türker Öksüz'ün talimatıyla tüm okulları denetimden geçirmeye başladıklarını ifade eden Urlunç, şöyle konuştu:

"Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu 1970'li yıllarda yapıldı. İl Özel İdaresi ekiplerince verilen rapor Bakanlığımızca onaylandı. Okulumuzun depreme dayanaksız olduğunu görünce bugün İsmet Paşa İlköğretim Okulu'na taşımaya karar verdik. Okulumuzda 23 öğretmen 194 öğrencimiz var. Amacımız geleceğimiz olan öğrencilerimizin daha sağlıklı okullarda eğitim görmesi, onun için okulumuzu taşıyoruz."