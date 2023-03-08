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Kars’ta hayvanlar meralara erken çıktı

Kars’ta karın az yağmasıyla beraber, hayvan yetiştiricileri hayvanlarını meralarda otlatmaya çıkardı. 

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:14
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Kars’ta hayvanlar meralara salındı

Kars’ta hayvanlar meralara erken çıktı
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İHA'nın haberine göre, Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarda meralarda yerini aldı. Karın az yağdığı Kars’ta sıcak ve güneşli havayla birlikte yetiştiricilerde hayvanlarını meralarda otlatmaya başladı.

Mart ayının ilk haftasında hayvanlarını meralarda otlatan yetiştiriciler, bu şekilde yemden de tasarruf ediyor. Kars’ta hayvanların meralarda yerlerini aldığını ifade eden Adem Alp, “Bu yıl Kars’ta yeterince kar yağışı olmadı. Kuraklık söz konusu, erken gelen bir bahar, Mart ayının ilk haftasında vatandaşlar artık hayvanlarını dışarıya bırakıp yem tasarrufuna gitmeyi planlıyor. Çünkü kar yok, hava sıcak, yer açık küçükbaş hayvan için olmazsa olmaz otlaklar şuan yeterince var” dedi.

Hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli illerinden birisi olan Kars’ta artık meralarda hayvanları görmek mümkün, hayvanlarını meralara çıkaran yetiştiriciler, erken gelen baharla birlikte hayvanlarını meralara saldı.

Hayvanlarını meraya bırakan yetiştiriciler, hayvanlarını kurt saldırılarından ise çoban köpekleriyle koruyor.

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