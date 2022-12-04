Kars’ta kar yağışı etkili oluyor   

Kars ve Sarıkamış’ta yağan kar vatandaşların da yüzünü güldürdü. Özellikle kayak merkezinde bulunan vatandaşlar kar yağışıyla birlikte kayak sezonunun açılacağını belirtti.
Kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürürken özellikle Kars-Iğdır karayolunda bulunan Hanlar Geçidi ve Kars-Göle karayolunda bulunan Boğatepe Geçidi’nde kar yağışı ile birlikte tipi de etkisini sürdürüyor.
Öte yandan yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (İHA)
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